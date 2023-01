L'anno è partito bene per entrambe, ma nel delicato confronto diretto di domenica sera è il Milan a svettare in quota, con la Roma costretta a inseguire. A San Siro i rossoneri inseguono il quinto successo di fila casalingo, con l'«1» favorito a 1,87. Ai giallorossi spetta invece rompere una serie di tre sconfitte consecutive contro Pioli e i suoi: il pareggio pagherebbe 3,55, mentre il blitz (che in casa del Milan manca dal 2017) è a 4,28. Anche gli scommettitori si allineano agli analisti, prediligendo il Milan nel 51% delle giocate contro il 22% finito su Mourinho. Gli ultimi quattro scontri diretti sono tutti finiti con almeno tre reti complessive, ma stavolta le quote puntano su un incontro da Under (massimo due reti complessive, a 1,78), mentre per un altro Over si sale a 1,93. Nel 3-1 di un anno fa ad aprire e chiudere le marcature rossonere furono Giroud e Leao, stavolta a 2,45 e 3,65 nelle scommesse sui marcatori. Per la Roma dovrebbe tornare titolare Abraham, la cui rete vale 3,75, mentre Dybala e Zaniolo al rientro sono rispettivamente a 4 e 5 volte la posta.