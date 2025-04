Milan, che fai con Camarda? Tante richieste per il golden boy, ecco chi prenderà la decisione

Francesco Camarda e un futuro ancora tutto da scrivere. Il talento del Milan classe 2008 sarà uno dei giocatori più chiacchierati nel prossimo mercato estivo. No, il Milan non intende cederlo ma è chiaro che un ragazzo così giovane e forte ha richieste in Italia e all’estero da squadre pronte ad accoglierlo anche con la formula del prestito. Il Monza ci era andata vicinissimo a gennaio e ora si sente in una pole morale in caso di apertura rossonera alla cessione a titolo temporaneo.



CHIAREZZA- Non sarà certamente un caso che da quando Camarda è sceso ad aiutare mister Oddo il Milan Futuro ha inanellato 3 vittorie consecutive. Francesco non è il Salvatore della patria ma un giocatore che ha qualità già superiori al livello medio della serie C oltre a una personalità e una consapevolezza nei propri mezzi cresciute con gli allenamenti e le partite in prima squadra. Al di là del mercato, nella prossima stagione il Milan dovrà chiarire quella che sarà l’importanza e il ruolo di Camarda perché il continuo sali e scendi non è stato la mossa migliore possibile a livello strategico.

Il senior advisor di Red Bird segue da vicino la gestione di Francesco, passo dopo passo.