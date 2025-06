Milan, contatto per Atubolu del Friburg per il post Maignan

Getty Images

Ilguarda anche all'estero per il post, sempre più vicino al. Il club rossonero tratta su più tavoli per trovare la miglior soluzione possibile:è il sogno proibito,l'alternativa più credibile. Moncada e Tare proseguono nei contatti con agenti e intermediari senza escludere novità: una arriva direttamente dalla Germania e più precisamente da Friburgo.75 presenze con la maglia del Friburgo con cui è arrivato quinto in questa stagione in Bundesliga.e proprio in questa circostanza verrà seguito da vicino dagli osservartori. I primi feedback raccontano di un talento con buone prospettive e che ha acceso un interesse concreto anche da parte di club della Premier League.

- Il West Ham in Inghilterra e il Bayer Leverkusen in Germania sono i due club più interessati ad Atubolu.