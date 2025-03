Milan Futuro a rischio Serie D: contro il Perugia, Oddo ha bisogno di Camarda e Bartesaghi

La vittoria - maturata nei minuti di recupero - del Perugia contro l’Ascoli, nel posticipo del lunedì, ha inguaiato il Milan Futuro perché allo stato attuale il club rossonero (penultimo nel girone B del campionato di Serie C) sarebbe virtualmente in Serie D, perché i playout per non retrocedere potrebbero non disputarsi nel caso in cui il distacco in classifica tra penultima e quintultima risultasse superiore agli 8 punti. Le due squadre interessate non si affronterebbero per la salvezza, ma retrocederebbe direttamente in Serie D la penultima classificata. Stessa sorte per la terzultima che staccasse la quartultima di nove punti al termine del campionato. I rossoneri occupano la penultima posizione a 22 punti, nove in meno della Lucchese quint’ultima.

ESAME AD ALTA TENSIONE - Scherzi del destino. Sabato pomeriggio alle ore 15, il Milan Futuro ospiterà proprio il Perugia allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno in quello che ha tutte le sembianze di una prova senza appello. Massimo Oddo deve trovare la sua prima vittoria sulla panchina del piccolo Diavolo, dimenticando così in fretta la beffa subita nell’ultimo turno sul campo Legnago, dove non erano bastati il vantaggio iniziale di Omoregbe e la superiorità numerica per tornare a casa con qualche punto.



