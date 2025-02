Milan-Inter, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol di Dimarco

AFP via Getty Images

Ilche metterà di fronte, con calcio d'inizio alle 18 di domenica 2 febbraio in un San Siro che vedrà i rossoneri giocare in casa, vale come sempre molto più dei tre punti. Conceiçao vuole bissare la vittoria in Supercoppa mentre Inzaghi deve riscattare i 2 derby persi consecutivi in stagione. Il clima di tensione attorno al mondo arbitrale pone i riflettori anche sudesignato come primo fischietto della gara. Calciomercato.com vi racconta la moviola live degli episodi più discussi e discutibili.

CHIFFICARBONE – PERETTIIV: MARINELLIVAR: DI PAOLOAVAR: DOVERIAzione pericolosafermata in partenza da Chiffi che ha rilevato un mani di Thuram. Il braccio era attaccato al corpo, fischio generoso.Annullato il gol dell'1-0 di Dimarco. Palla di Barella per il taglio di Lautaro che è in netta posizione di offside al momento dell'assist per il terzino interista.Mani di Lautaro a centrocampo, Chiffi fischia e concede la punizione. Giusto non ammonire.