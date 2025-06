Milan, è tardi per Cherki: ecco la nuova destinazione della stella francese, il retroscena su Moncada

Redazione Calciomercato

La semifinale di Nations League tra Spagna e Francia si è trasformata nella festa del calcio. Quello fatto di talento, personalità, lucida follia. Da una partehanno regalato la vittoria alle Furie Rosse, dall’altro Mbappè e iDoue e Dembelè a omaggiare questo sport magnifico.Al minuto 63’ sul risultato di 4-1 per la Spagna il c.t francesedecide di lanciare nella mischia il debuttante Cherki al posto di uno spento. Dopo 4 minuti gli spagnoli trovano il pokerissimo conma poi sale in cattedra Rayan con la sua classe cristallina. Giocate di suola, tocchi dolci come una mousse al cioccolato, uno contro uno tentato e vinti in loop. Al 79’ la splendida realizzazione che riapre la partita: servito al limite dell’area da, Cherki la alza con il sinistro e poi va al volo, con il piede destro, sul secondo palo con un Unai Simon che può solo ammirare il gesto tecnico e il primo gol con la Francia del 22 enne trequartista del Lione. Rayan non si ferma più e prima propizia l’autogol di Vivian servendo un assist visionario per Malo Gusto e poi disegna un arcobaleno per Kolo Muani che deve solo spingere il pallone in rete con un colpo di testa. Una notte piena di magia che consegna al mondo del calcio una nuova stella.

Il nome dicircola nei salotti buoni del mondo del calcio da almeno quattro anni ma solo nell’ultima stagione appena conclusaper Rayan nell’ultimo anno tra tutte le competizioni. Ma per raccontare la crescita di Cherki non ci si può fermare solo alle fredde rivelazioni statistiche perché il giocatore è tanto altro. Lo sa bene Moncada che segue il connazionale da quando ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Lione.

per provare una nuova sfida. La svolta inattesa non ha lasciato indifferenti i top club europei tanto che il Milan è stata solo una delle tante squadre che hanno tentato il colpo da 90. Rayan ha giàpur di allenarlo nella prossima stagione. La prima offerta offerta del club inglese da 22 milioni di sterline è stata rispedita al mittente da un Lione che ha tutta l’intenzione di capitalizzare al massimo dal giocatore più rappresentativo della rosa. Servirà una strategia perfetta, miscelata con una dose elevata di pazienza per avanzare nella trattativa ma la sensazione è che alla fine l’affare si farà. Per la gioia di Guardiola e i rimpianti di un Milan che poteva muoversi un attimo prima.