Milan, sfida alla Roma per De Cuyper: è l’obiettivo numero uno per il post Theo Hernandez

Il Milan guarda in casa Bruges per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare lavora con il club belga su due profili studiati a lungo nel corso dell’ultima stagione: Ardon Jashari, nazionale svizzero classe 2002, e Maxim De Cuyper, nazionale belga classe 2000. Quest’ultimo è il preferito per la successione di Theo Hernandez che il Milan ha deciso di cedere in questa sessione estiva di calciomercato.



OBIETTIVO CONCRETO- I primi contatti risalgono al mese di marzo e ora si entra nella fase operativa: De Cuyper è un obiettivo concreto del Milan. Il Bruges é una bottega molto cara e valuta il suo gioiello tra i 25 i 30 milioni di euro. Maxim sta crescendo partita dopo partita in termini di personalità. Alle spiccate doti in fase di spinta sta aggiungendo anche una buona predisposizione a lavorare anche senza palla in fase difensiva. Qualità che hanno stregato da mesi il club rossonero che ora prova l’assalto.

- Tare è consapevole delle difficoltà che presenta la pista De Cuyper ma non molla la presa.Subito dietro va considerata lache ha avviato i primi contatti con gli agenti di Maxim in vista di una probabile cessione di Angelino.