Milan, stagione mediocre ma i tifosi non tradiscono la squadra: con la Fiorentina altra affluenza da record

Unnono in classifica e reduce dall'ennesima sconfitta al Maradona contro ilsarà accompagnato danel suo prossimo impegno di campionato. A San Siro contro laci sarà undistanza di 20 punti dall'Inter capolista.Nonostante le tante delusioni patite in questa stagione, il cambio di allenatore e l'annata negativa di diversi beniamini del pubblico, Theo Hernandez su tutti, i numeri raccolti a San Siro dal Milan rappresentano unAndiamo ad analizzare anche i risultati al botteghino di alcune sfide certamente non di cartello: soldout contro ilnella sfida del 12 marzo scorso,per la partita con ilgiocata alle 12.30,in undel 28 novembre 2024 ma anche contra fine settembre e inizio ottobre.

Con una media diunità per partita,e al sesto per la percentuale di riempimento dello stadio con una media del. Sergio Conceicao e i suoi giocatori non hanno scuse,Soprattutto nei momenti difficili e ora l'obiettivo deve quantomeno essereper staccare il pass per la prossima edizione