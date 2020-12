È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Tre sviste nella 13a giornata di Serie A: due in Fiorentina-Verona e una in Benevento-Genoa. In tutti i casi si tratta di calci di rigore: sono eccessivi quelli concessi al Franchi, il primo per il contatto Barreca-Salcedo e il secondo per la leggera cintura di Gunter su Vlahovic. Manca invece un rigore netto al Benevento, per il fallo di Lerager su Caprari (che viene anche ammonito per proteste).​



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: