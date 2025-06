Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì

La chiusura dell'operazione Musah può attendere., che nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente il supercolpo Kevin de Bruyne,per provare ad anticipare alcune delle strategie di rafforzamento in vista della prossima stagione. Dietro il rallentamento per la definizione dell'acquisto del centrocampista statunitense, c'èSecondo quanto riferisce Sky Sport,Il club campione d'Italia è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia di destra e ha messo in particolare gli occhi sull'in forza al club andaluso. Prodotto del settore giovanile, in questa stagione è stato titolare fisso da terzino destro collezionando complessivamenteSotto contratto fino a giugno 2029,Per Sky Sport, il giocatore ha espresso il suo gradimento per il Napoli e il ds Manna confida di riuscire a concludere positivamente l'operazione.Il club azzurro tuttavia non vuole farsi cogliere impreparato di fronte ad eventuali imprevisti e monitora pure piste alternative. Una di queste è una vecchia conoscenza dell'Italia, nel senso che il suo trasferimento in Serie A un'estate fa era stato una concreta possibilità prima dell'intoppo decisivo durante le visite mediche. Parliamo di, esterno destro dell'Almeria e della nazionale spagnola Under 21 (con cui ha pure trovato la via del goal nell'esordio dell'Europeo contro la Slovacchia). Un anno fa l'Atalanta aveva di fatto definito l'intesa con l'Almeria per il giocatore messosi in luce durante le Olimpiadi di Parigi, salvo poi dover virare su Bellanova.Nel viaggio spagnolo di Manna, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, c'è in piedi anche la situazione dicampione d'Italia nella passata stagione. Antonio Conte lo ha impiegato col contagocce (4 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia) e adesso il giocatore spagnolo