Napoli-Empoli, la MOVIOLA LIVE: proteste toscane per un mani di Juan Jesus, ma non c'è nulla

Alessandro Di Gioia

20 minuti fa

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a rispondere all'Inter di Simone Inzaghi, nel posticipo del Monday Night della 32esima giornata di Serie A, previsto alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, contro l'Empoli di Roberto D'Aversa. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Napoli-Empoli, ore 20.45

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Baccini e Lo Cicero

IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano





1' - Subito pericoloso l'Empoli, dopo 15 secondi: apertura per Pezzella, che dalla sinistra crossa per il colpo di testa di Gyasi. La palla finisce sulla coscia di Juan Jesus: gli empolesi chiedono rigore, ma non c'è nulla.