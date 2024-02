Napoli, il PSG vuole Osimhen per il dopo Mbappé: la situazione

Ilinizia a studiare un futuro senza. Il contratto dell'attaccante classe '98 scadrà al termine della stagione e si intensificano le voci sul prossimo trasferimento al, 'rimandato' nel 2022 quando a sorpresa firmò il faraonico rinnovo con i parigini. Presto l'annuncio definitivo, ma intanto si muove il mercato.- La lista dei potenziali obiettivi del PSG per rimpiazzare il suo numero 7 è lunga e ricca di nomi di primo piano, anche dalla Serie A. Era già emerso nelle scorse settimane il profilo di, vecchio pallino dei parigini e con uno sponsor importante come Luis Campos. L'attaccante delha una, inserita nel rinnovo firmato lo scorso 2 giugno che ha portato la nuova scadenza del contratto con i rossoneri al 2028.- Il portoghese non è però l'unico osservato speciale nel massimo campionato italiano, un vecchio nome che ritorna è quello di. Il centravanti classe '98, impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa (mercoledì 7 febbraio la semifinale con il Sudafrica) è seguito da tempo dal PSG, ma ora la sua candidatura prende forza: secondo quanto riferito dal Telegraph,qualora il francese decidesse effettivamente di firmare con il Real Madrid.- Quanto costerebbe l'operazione Osimhen? Il rinnovo firmato sotto Natale ha portato a un sensibile aumento dell', ma soprattutto all'inserimento di una. E questa è la cifra necessaria per acquistare il nigeriano dal Napoli.- Profetico. Solo pochi giorni fa, il presidente azzurro aveva indicato proprio nei parigini una delle potenziali mete per Osimhen: "Lo sapevamo, la trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. S".- Sarà necessario convincere anche Osimhen, che di recente ha annunciato di aver già preso una decisione per il futuro, ammiccando però alla: "Ho già preso la mia decisione sul prossimo step da compiere alla fine della stagione. Ho già tutto chiaro in mente, ho già il mio piano. So cosa voglio fare, la prossima scelta che voglio fare è già decisa. Credo che il 60% delle persone parlino di me accostandomi alla Premier League".- In questa stagione Osimhen ha collezionato 18 presenze complessive con la maglia del Napoli, mettendo a segno 8 gol (7 in Serie A, 1 in Champions League).