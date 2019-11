La giornata di ieri evidentemente non è bastata ai tifosi delche sfruttando l'allenamento a porte aperte alha instaurato un clima di aperta contestazione nei confronti della squadra rea, dopo il pareggio ottenuto col Salisburgo, di aver imposto alla società la rottura del ritiro forzato andando allo scontro diretto cone soprattuttoNon è bastata perchéesposti nei punti più importanti della città.La Curva A, ha infatti realizzato uno striscione esposto fin dalle prime luci dell'alba davanti a luoghi celebri come. Un messaggio di rabbia, ma anche minaccioso:Un segnale evidente di come la contestazione () non accenna a placarsi.