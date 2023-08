Continua il lavoro del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Azzurri che sono scesi in campo per la sessione mattutina di allenamento con le novità sugli infortunati e lo stop di Anguissa:



Prima fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, poi lavoro tattico con e senza sagome. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Anguissa non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano.