Archiviato il mercato di gennaio e con la mente già proiettata a quello estivo,Con Brozovic e Perisic separati da destini verosimilmente all'opposto - il primo è sempre più vicino all'annuncio del prolungamento mentre l'arrivo anticipato di Gosens rappresenta più di un indizio sull'esterno croato -Nella settimana che porta al derby scudetto col Milan, l'attenzione di tutti è rivolta al campo ma Marotta e Ausilio hanno tutta l'intenzione di chiudere le pratiche irrisolte, tra cui c'è anche quella del centrale slovacco.- In scadenza nel 2023, dopo le iniziali difficoltà di adattamento nella linea a tre di Conte ha saputo confermarsi come un perno dell'Inter attuale e i primi contatti per provare ad esserlo anche in futuro sono stati proficui.per incassare quei 20-25 milioni di euro da riutilizzare prontamente per provare a mettere le mani sull'erede Bremer,, con la possibilità di vedere ricompensata la sua fedeltà., per avvicinarsi maggiormente ai parametri adottati per gli altri punti di riferimento della rosa nerazzurra. Con Bastoni già blindato fino al 2024 e le mosse anticipate in vista dell'estate che verrà,, il migliore nella stagione dell'ultimo scudetto e secondo solo a quello del Napoli nel campionato in corso. Non solo Brozovic e Perisic, tra le questioni aperte in tema di rinnovo la questione Skriniar scala posizioni.