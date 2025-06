Parma, Chivu vuole Francesco Pio Esposito dall'Inter

onde evitare inserimenti da parte di altri club. L'intesa verbale con il tecnico romeno è stato trovato, ora si passerà ai passaggi che porteranno alla firma. Un segnale importante per il presente e per il futuro, il club ducale vuole costruire la squadra intorno alle idee del vero artefice principale della salvezza ottenuta in questa stagione.Il Parma di Cherubini vuole fare pochi acquisti ma mirati per migliorare la qualità complessiva della rosa. Il focus è rivolto soprattutto all'attacco data la probabile partenza di Bonny.

Allo stato attuale esistono due certezze sul futuro di Pio Esposito: giocherà in serie A nella prossima stagione e l'Inter, fresca di un rinnovo del contratto fino al 20230, non vuole perdere il controllo del cartellino.