Perché Conceiçao può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I bianconeri sono l'unica squadra italiana insieme all'Inter,; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa aveva aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

- Le prime operazioni della Juventus in vista del torneo negli Stati Uniti sono state delle conferme, oltre a quelle di Kely - riscattato dal Newcastle - e Kolo Muani,: "Randal Kolo Muani e Francisco Conceição giocheranno la FIFA Club World Club con la Juventus" ha annunciato il club bianconero. Un prolungamento del prestito (secco, senza né diritto né obbligo di riscatto) in attesa di capire come muoversi nei prossimi mesi.

- Arrivato a Torino l'estate scorsa dal Porto, Cicho Conceiçao è stato pagato 7 milioni di parte fissa più 3 di bonus per averlo temporaneamente fino a fine stagione, senza vincoli di riscatto; con la maglia della Juve ha totalizzato 37 presenze - considerando tutte le competizioni - molte delle quali da subentrato, 5 gol e 6 assist. Sul contratto di Conceiçao con il Porto c'è una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, qualsiasi club che vuole il giocatore può bypassare la volontà dei portoghesi pagando quella cifra.

Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge. La gara d'esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.