Perché Inzaghi ha sostituito Arnautovic e Frattesi

L'Inter vince con il brivido contro l'Udinese, un 2-1 in bilico fino all'ultimo dopo aver dominato tutta la gara fino al 70', quando Solet ha riaperto la partita dando fiducia ai bianconeri per il finale. Alla fine però l, due giocatori poi sostituiti nel corso della ripresa.- A spiegare il cambio è stato lo stesso allenatore dell'Inter nel post partita: ", Dimarco rientrava da un infortunio e Calhanoglu era stanco dopo la nazionale. In questo periodo avremo tante partite, speriamo di recuperare qualcuno. Oggi Calhanoglu è l'unico che poteva continuare a giocare ma sarebbe stato un rischio perché mercoledì non c'è neanche Asllani squalificato. Oltre ad Arnautovic e Frattesi che hanno preso due colpi, Darmian e Dimarco rientravano da un infortunio e se avessi avuto tutti a disposizione avrebbero giocato meno. Taremi ha una pubalgia che non passa, si allena a sprazzi dalla trasferta di Lecce: oggi non era in grado, vedremo più avanti. Dumfries non ci sarà, e penso neanche Lautaro; de Vrij? Non lo so".

- L'allenatore nerazzurro poi ha parlato anche dell'espulsione, arrivata negli ultimi minuti della partita quando la tensione stava salendo: ". Arnautovic ha fatto una bella partita, ma preferisco parlare della prestazione di tutta la squadra". Un passaggio anche sul suo futuro, in attesa di firmare il rinnovo del contratto: "All'Inter sto bene e sono contento, qui ho un grande rapporto con tutti e c'è una grande sintonia".