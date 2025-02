Perché la Fiorentina ha preso Fagioli dalla Juventus

Tra le telenovele dell'ultima sessione di mercato c'è stata quella di: il centrocampista era in uscita dalla Juventus che voleva prendere in considerazioni solo proposte in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Le più concrete sono arrivate dal Marsiglia di De Zerbi e dalla Fiorentina, sono le due società che hanno dato via a un testa a testa andato avanti per settimane e concluso solo poche ore prima del gong finale. Alla fine è stato il giocatore ha scegliere di rimanere in Italia, e quindi preferire i viola.

- Pradè era da tempo sulle tracce del classe 2001 perché insieme a Palladino avevano già prefissato di prendere un centrocampista. Il problema di Bove ha lasciato un nuovo lì in mezzo, oltre a Folorunsho e Ndour, che la Juventus aveva già scelto come uno dei giocatori "sacrificabili" per fare cassa dopo aver fatto investimenti importanti in estate.- Da capire se Fagioli sarà titolare nella Fiorentina. Nel centrocampo viola Palladino fa molto affidamento su Adli che da inizio stagione è il metronomo della squadra,. Più indietro nelle gerarchie il marocchino Richardson, che ancora fatica un po' a inserirsi perfettamente nei meccanismi del calcio italiano.