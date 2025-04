Barcellona-Dortmund pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Barcellona-Dortmund + maggiorate ed esclusive

Mercoledì 9 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21,. Lo stadio olimpico Lluís Companys sarà il palcoscenico dell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, che si preannuncia avvincente, visto che entrambe le squadre vogliono subito indirizzare il discorso qualificazione. Gli spagnoli sono reduci dal pareggio casalingo con il Real Betis, che ha comunque permesso l’allungo in classifica e il +4 sul Real Madrid. I tedeschi, invece, hanno vinto per 1-4 sul campo del Friburgo. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la, con una media di 1.35. La vittoria del, a testimonianza delle difficoltà che avrà la squadra di Nico Kovac nello sfidare la corazzata blaugrana. Prima di scoprire il nostro pronostico su Barcellona-Borussia Dortmund, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Barcellona-Dortmund sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione la spinta che offrono i tifosi blaugrana, il Barcellona batterà il Borussia Dortmund nella gara d’andata dei quarti di finale. La squadra di Hans-Dieter Flick vorrà segnare più di un gol per incanalare il discorso qualificazione a proprio favore e poi andare a staccare il pass per le semifinali nel ritorno del Signal Iduna Park. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Barcellona Borussia Dortmund? Ecco le quote

Per Barcellona-Borussia Dortmund ci aspettiamo una partita avvincente e combattuta, magari anche con diversi gol. Da un lato, troviamo un Barcellona che cerca un parziale riscatto dopo il pareggio casalingo con il Real Betis dell’ultimo turno di campionato. Dall’altro, invece, il Borussia Dortmund che vuole dar seguito alle due vittorie consecutive con Mainz e Friburgo e arriva in Spagna per non essere vittima sacrificale. Pertanto,

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Barcellona Dortmund Over/Under

Il nostro Pronostico Barcellona-Dortmund Gol Sì/No

Arrivati a questo punto, non esistono favoriti: le due squadre si affronteranno a viso aperto per indirizzare il discorso qualificazione. Il Barcellona è una delle squadre che segna di più in Europa e anche il Borussia Dortmund va in gol con regolarità. Le due squadre puntano su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione. Il Barcellona punta su Lewandowski, il Borussia Dortmund fa affidamento su Guirassy.

. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetta a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per segnare più reti possibile e provare ad avere un vantaggio in vista della gara di ritorno. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Barcellona-Borussia Dortmund senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Barcellona-Borussia Dortmund tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'andata dei Quarti di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Barcellona-Borussia Dortmund: i precedenti

Statistiche Barcellona Dortmund

Il Barcellona è in striscia positiva tra tutte le competizioni da 22 gare di fila.

In sette delle ultime otto partite giocate, la squadra di Hans-Dieter Flick ha segnato il primo gol.

In otto delle ultime dieci partite, il Borussia Dortmund ha collezionato un Under 10,5 Corner.

In tutte le ultime cinque gare, il Barcellona ha collezionato un Over 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Barcellona Dortmund

Barcellona (4-2-3-1) ) Dortmund (3-4-2-1) Szczesny Kobel Kounde Anton Cubarsi E. Can Araujo Bensebaini Balde Ryerson Pedri Chukwuemeka De Jong Gross Yamal Svensson Gavi Brandt Raphinha Adeyemi Lewandowski Guirassy All. Flick All. Kovač Ultimo aggiornamento: 8 aprile

Barcellona e Borussia Dortmund si sono sfidate complessivamente 5 volte tra UEFA Champions League e Supercoppa Europea. Il bilancio è in favore dei blaugrana, che hanno vinto 3 volte. La squadra spagnola ha vinto anche il precedente giocato nella League Phase: lo scorso dicembre, la squadra di Hans-Dieter Flick è passata 2-3 al Signal Iduna Park. Il Barcellona ha anche trionfato nella finale di Supercoppa Europea giocata nel 1998. Il Borussia Dortmund non ha ancora battuto i blaugrana, mentre i pareggi sono due.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Barcellona-Borussia Dortmund, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse