Bayern-Auckland pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Ultime news

Confronto quote Bayern Monaco-Auckland

Domenica 15 giugno, alle ore 18:00, nel primo turno della fase a gironi. I campioni di Germania si presentano come una delle principali favorite per la vittoria finale, forti di una rosa ampia, esperta e collaudata. In questo approfondimento vi proponiamo il nostro pronostico su Bayern Monaco-Auckland, con un focus dettagliato sulle quote del match. Dall'analisi preliminare delle quote emerge con chiarezza il forte sbilanciamento tra le due squadre: il Bayern Monaco di Kompany è nettamente favorito, con una quota media fissata a 1.01. Al contrario, il successo dell'Auckland è considerato altamente improbabile, con quote che arrivano fino a 50 volte la posta, a conferma dell'impresa titanica che attende il club neozelandese all'esordio nel Mondiale per Club.

Il nostro Pronostico Bayern-Auckland sul vincente

A mio avviso, non ci sarà storia: il Bayern Monaco dovrebbe imporsi senza particolari difficoltà, conquistando i primi 3 punti della fase a gironi. La differenza tecnica tra le due squadre è troppo marcata e, anche in caso di turnover da parte dei bavaresi, appare improbabile che l’Auckland riesca a contenere la qualità e la profondità della rosa tedesca. Mi aspetto una vittoria netta, con almeno due gol di scarto. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bayern Monaco Auckland? Ecco le quote

L’Auckland cercherà di creare qualche grattacapo soprattutto sui calci da fermo, ma la qualità e la solidità dei bavaresi li rendono favoriti per una vittoria netta, mantenendo la porta inviolata.

Quote Bayern Monaco-Auckland Over/Under

Il nostro Pronostico Bayern Monaco-Auckland Gol Sì/No

L'Auckland è dotato di una rosa con un potenziale offensivo che non può mettere in difficoltà il Bayern Monaco. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre. Il Bayern Monaco ha vinto le ultime due partite disputate senza subire gol.

a testimonianza delle aspettative su una gara a senso unico, con il Bayern destinato a segnare almeno tre reti. Di seguito, vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over proposte dai principali operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida a senso unico in cui solo il Bayern troverà la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bayern Monaco-Auckland tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Statistiche Bayern Monaco-Auckland

Il Bayern Monaco non perde da 7 partite.

L'Auckland arriva a questa sfida dopo aver raccolto 3 vittorie di fila.

Nelle ultime 10 partite disputate dal Bayern, in ben 9 occasioni si è verificato l'Over 2,5.

Il Bayern ha terminato il primo tempo in vantaggio in quattro delle ultime cinque sfide.

Le probabili formazioni di Bayern-Auckland

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bayern Auckland, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.Tracey; Legos, Mitchell, Boxal, Lobo; Garriga, Ilic, Yoo; Manickum, Zeb, Bevan. Allenatore: Albert Riera.