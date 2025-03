Fiorentina-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Multigol 1-6

Pronostico Fiorentina-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies sul 30° turno - 30 marzo

Vedo l'Atalanta come favorita. Gli uomini di Gasperini vorranno ripartire al meglio dopo la sosta e riscattare la pesante sconfitta casalinga rimediata nell'ultimo turno di campionato. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il campionato di Serie A è tornato dopo la lunga sosta per le nazionali. Domenica 30 marzo, alle ore 15:00, al Franchi di Firenze si affronteranno Fiorentina e Atalanta. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Fiorentina-Atalanta di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dal convincente successo casalingo per 3-0 contro la Juventus. L'Atalanta invece è stata sconfitta in casa dall'Inter con un 0-2.Con 10 punti di distacco in classifica, le due squadre lottano per obiettivi diversi., ma gli uomini di Gasperini non possono sottovalutare la Fiorentina, che è alla ricerca di continuità e ha già messo in difficoltà alcune delle big del campionato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 30esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Atalanta? L'opinione dei bookmaker

Un incontro decisivo per mantenere vive le speranze di qualificazione europea, che si scontra con l’ambizione di conquistare lo scudetto. Dopo un’attenta analisi, i bookmaker considerano l'La quota più alta è offerta da Quigioco a 9.60, seguita da Betsson con 9.25 e Sisal a 9.00.

Fiorentina-Atalanta: i precedenti

Le probabili formazioni Fiorentina-Atalanta

Le due formazioni si sono affrontate 144 volte nella loro storia. Il bilancio è favorevole alla Fiorentina, con 64 vittorie contro le 36 dell'Atalanta, mentre i pareggi sono stati 44. L'ultimo incontro risale al 15 settembre scorso e si è concluso con una vittoria per 3-2 dei nerazzurri.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 30° turno di campionato:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Fiorentina-Atalanta, domenica 30 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30. È possibile seguire la partita su vari dispositivi, tra cui smart TV, computer, smartphone, tablet, e console di gioco come PlayStation e Xbox. Inoltre, DAZN è compatibile con dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Apple TV.