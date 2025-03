Pronostico Italia-Germania: quote, analisi dell'esperto e formazioni

Pronostico Italia-Germania: le quote del match e il consiglio dell'esperto

Concordo con l'analisi dei bookmaker e anche io mi aspetto una partita equilibrata, con la qualificazione che si deciderà probabilmente al ritorno. Tuttavia, anziché puntare sul pareggio "secco", suggerirei di optare per il Segno Pari. In questo modo, la scommessa risulterà vincente non solo in caso di pareggio, ma anche se una delle due Nazionali dovesse vincere 2-0. La quote del segno Pari è mediamente offerta a 1.80 sui principali operatori. Andrea Stefanetti

Quote Italia-Germania: le maggiorate Bookmaker Quota + Info -Italia vince + Ov. 2,5 e Retegui Marcatore

7.50 8.50

-Italia vince + Gol Sì e Raspadori marcatore

13.00 15.00

-Italia vince + Over 2,5 + Barella Marcatore

12.00 13.00 VAI ▶

*Le quote indicate possono subire variazioni

Come arrivano Italia e Germania al match

- La nostra Nazionale si presenta a questa sfida con un certo pessimismo, a seguito della sconfitta subita contro la Francia al San Siro (1-3), che le è costata il secondo posto nel Gruppo 2, ceduto proprio ai transalpini. Tuttavia, complessivamente, il cammino degli 'azzurri' nella Nations League è stato positivo, con quattro punti conquistati contro il Belgio, tre contro la Francia e sei contro Israele. GERMANIA - La nazionale tedesca arriva al match di San Siro con un percorso quasi impeccabile nel Gruppo di Nations League, avendo chiuso al primo posto con un vantaggio di cinque punti sull'Olanda. I teutonici si sono distinti anche per alcune goleade, come quella rifilata alla Bosnia (7-0) e all'Ungheria (5-0). Nagelsmann può contare su una rosa giovane, ma già ricca di esperienza a livello europeo e con grande qualità. Tuttavia, dovrà fare a meno di Havertz e Wirtz, entrambi fuori per infortunio.

Italia-Germania: le probabili formazioni

Dove vedere il match anche dall'estero

A distanza di circa quattro mesi dall'ultima partita disputata (sconfitta contro la Francia per 1-3), l'in occasione dei. L'avversario degli 'azzurri' sarà laallenata da Nagelsmann che ha dominato il Gruppo 3 della competizione chiudendo il girone al primo posto a quota 14 punti. Un test interessante per la nostra Nazionale che punta ad arrivare in fondo alla competizione per dare un forte segnale al calcio mondiale dopo il tonfo dell'ultimo europeo. In questo approfondimento daremo delle informazioni utili per studiare al meglio il match con un focus sulle quote offerte dagli operatori, ildel nostro esperto, statistiche e probabili formazioni.Le quote su Italia-Germania offerte dai siti scommesse suggeriscono un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con le probabilità di vittoria per entrambe praticamente identiche. Alcuni operatori mostrano una leggera preferenza per la Germania, ma la differenza è minima, di pochi decimali.Per rispondere a questa domanda, abbiamo consultato il nostro esperto. Ecco il suo bonus senza deposito in cui sono selezionate le migliori promo per scommettere sulla Nations League.Dopo aver visionato il pronostico Italia-Germania del nostro esperto, vi lasciamo le migliori maggiorate sul match selezionate dal nostro team. Al momento le migliori quote sono offerte da bet365 che mette a disposizione dei propri utenti delle quote bet bulider con vincita gonfiata molto interessanti:Le quote maggiorate selezionate dai nostri esperti sono davvero ottime per coloro che credono che il pronostico su Italia-Germania sia la vittoria degli 'azzurri' in un match con tante reti. In particolare, ci piace l'1 + Over 2,5 con Retegui marcatore, in quanto il calciatore dell'Atalanta sta vivendo un grande periodo di forma avendo realizzato ben 22 reti.In vista del match d'andata dei Quarti di Nations League, Spalletti e Nagelsmann dovrebbero schierare le loro formazioni migliori, tenendo conto degli infortuni o delle assenze.con Buongiorno, Bastoni e Calafiori a protezione di Donnarumma. Di Lorenzo e Cambiaso agiranno come "quinti" sulle fasce, pronti a supportare la manovra offensiva e a sfruttare l'inventiva di Tonali, Frattesi e Barella a centrocampo. In attacco, la coppia Kean-Retegui, che ha messo a segno 37 reti in campionato, sarà chiamata a trascinare gli 'azzurri' verso la vittoria.con Andrich e Goretzka a formare il duo di centrocampo, pronti a garantire equilibrio a un attacco piuttosto leggero, composto da Sané, Musiala e Adeyemi, che supporteranno l'unica punta, Undav.Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui.Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; UndavIl match tra Italia e Germania, valido per i Quarti di Finale di Nations League, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play a partire dalle ore 20:45. Per chi si trova all'estero, potrebbe essere possibile seguire l'incontro tramite Rai Italia, il canale dedicato alla diffusione mondiale dei contenuti Rai. Se il match è in programmazione, sarà disponibile anche fuori dai confini nazionali.