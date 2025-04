Milan-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dell'esperto

Confronto quote Milan-Atalanta + maggiorate ed esclusive

Domenica 20 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20:45, il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Allo stadio San Siro, nell’inusuale sera di Pasqua, si giocherà uno dei big match 33º turno di Serie A, che si preannuncia apertissima e combattuta, visto che entrambe le squadre vogliono vincere e cercano punti per i rispettivi obiettivi. I rossoneri vogliono dar seguito alla bella vittoria contro l’Udinese. Anche i nerazzurri, tornati a vincere dopo tre sconfitte consecutive, non hanno intenzione di fermarsi.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Sergio Conceiçao è considerata leggermente favorita dai bookmaker, con una media di 2.50. La vittoria dell’Atalanta, invece, è quotata poco di più, a circa 2.70 volte la posta in palio, a testimonianza dell’equilibrio che regnerà nella sfida di San Siro. Prima di scoprire il nostro pronostico su Milan-Atalanta, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:

Il nostro Pronostico Milan-Atalanta sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione l’alta posta in palio, a San Siro potrebbe esserci un pareggio tra Milan e Atalanta. Entrambe le squadre, infatti, puntano a vincere per continuare la rincorsa agli obiettivi stagionali, zona Europa per i rossoneri e terzo posto per i nerazzurri. Per questo, tenendo in considerazione gli altri incontri, un punto potrebbe essere utile a entrambe per continuare il buon momento e non perdere terreno dalle concorrenti. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Atalanta? Ecco le quote

Per Milan-Atalanta ci aspettiamo una partita apertissima e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo il Milan che vuole dar seguito alla vittoria del Bluenergy Stadium e arrivare pronto al derby contro l’Inter di Coppa Italia. Dall’altro, invece, troviamo l’Atalanta che non vuole fermarsi dopo aver vinto lo scontro Champions col Bologna e cerca punti per allontanare le inseguitrici. Pertanto, i

Quote Milan Atalanta Over/Under

Il nostro Pronostico Milan Atalanta Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della stagione, la posta in palio è alta per entrambe e le due squadre attaccheranno per vincere. In cinque delle ultime sei gare tra le due squadre, entrambe sono andate a segno. Le due squadre fanno affidamento sui propri bomber: il Milan punta sul buon momento di Abraham, l’Atalanta sul capocannoniere del campionato Retegui.

. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Milan-Atalanta senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita spettacolare in cui entrambe le compagini potrebbero trovare la via della rete. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Milan Atalanta tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per la 33esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Milan Atalanta: i precedenti

Statistiche Milan Atalanta

In otto delle ultime nove partite giocate dal Milan si è registrato un Over 2,5.

In nove delle ultime dieci gare giocate dal Milan entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

In cinque delle ultime sei gare l’Atalanta ha registrato un Under 2,5.

Nelle ultime sette gare, in cinque il Milan ha subito il primo gol.

Le probabili formazioni Milan-Atalanta

Milan (3-4-3) Atalanta (3-4-1-2) Sportiello Carnesecchi Tomori Toloi Gabbia Hien Pavlovic Djimsiti Jimenez Bellanova Fofana De Roon Reijnders Ederson T. Hernandez Zappacosta Pulisic Pasalic Leao Lookman Abraham Retegui All. Conceicao All. Gasperini Ultimo aggiornamento: 18 aprile

Milan e Atalanta si sono sfidate 147 volte nella storia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio sorride ai rossoneri, che hanno vinto 69 precedenti. Sono 30, invece, le vittorie dell’Atalanta. Molto alto il numero dei pareggi: 48 precedenti sono terminati X. La gara d’andata, giocata lo scorso dicembre al Gewiss Stadium, è stata vinta 2-1 dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Il Milan, invece, non vince da quattro precedenti: l’ultimo è arrivato nella stagione 2022/23 a San Siro.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Milan Atalanta, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse