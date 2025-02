Milan-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Milan-Roma: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso il Milan vincerà agevolmente il match. Spinto dal proprio pubblico, il 'Diavolo' batterà la Roma e approderà alle Semifinali di Coppa Italia. I 'giallorossi' tra Europa League e Serie A hanno speso troppe energie fisiche e nervose per poter mettere in difficoltà i 'rossoneri' in Coppa. Andrea Stefanetti

San Siro sarà ancora una volta il palcoscenico di un big match. Mercoledì alle ore 21:00, in Coppa Italia, si sfideranno Milan e Roma in una sfida dal grande fascino. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco la maggiorata consigliata dai nostri esperti per questo big match.Ecco invece le quote di Milan-Roma di diversi operatori:Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio negli ultimi incontri. Il Milan è stato rimontato nel derby dall’Inter al 92', mentre la Roma ha trovato il gol del pareggio contro il Napoli, anch'esso al 92'. Questo rende la sfida ancora più intrigante, con entrambe le squadre che punteranno a proseguire il loro cammino in Coppa Italia.. La squadra rossonera cercherà di trovare subito la vittoria dopo il pareggio rimediato in extremis nel derby ma dovrà fare i conti con una Roma determinata a tornare alla vittoria e a proseguire il proprio cammino nella competizione.Prima di visionare il possibile risultato esatto della partita, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Nazionale:

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Roma? Il parere dei bookies

Secondo le previsioni dei bookmaker,. La quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco, con una cifra di 9.20, seguita a stretto giro da Sisal e Betsson, che propongono entrambe una quota di 9.

Milan Roma: i precedenti

Milan-Roma: le probabili formazioni sui Quarti di Coppa Italia

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Sono esattamente 200 i precedenti tra Milan e Roma, con il bilancio che pende a favore dei rossoneri: 84 vittorie contro le 53 della Roma, mentre i pareggi sono 63. L'ultimo incontro risale alla 18^ giornata di campionato, che si è concluso in parità, 1-1.Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match valido per il match di Coppa Italia:: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.: Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.Il match tra Milan e Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma martedì 4 febbraio alle 21:00, sarà visibile su Italia 1. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.