Monza-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

La Serie A riaccende i riflettori e lo stadio Brianteo di Monza si prepara a vivere un grande pomeriggio di calcio.. Il Monza arriva da una battuta d’arresto contro il Venezia e cercherà riscatto davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, i partenopei si presentano in grande fiducia dopo il netto 3-0 rifilato all’Empoli e puntano a dare continuità ai propri risultati.In questo articolo,Dall’analisi delle quote dei migliori bookies ADM,. Il successo del Monza, invece, è proposto a 12.00, segnale evidente delle difficoltà affrontate dalla squadra brianzola in questa stagione.

Il nostro Pronostico Monza-Napoli sul vincente

A mio avviso, il Napoli non dovrebbe incontrare particolari difficoltà contro il Monza. La squadra di Conte è motivata e determinata a portare a casa i tre punti per restare in scia all’Inter capolista. Tuttavia, Lukaku e compagni dovranno mantenere alta la concentrazione: il Monza, infatti, è ancora in lotta per evitare la retrocessione matematica e scenderà in campo con il coltello tra i denti per strappare punti fondamentali. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Monza-Napoli? Ecco le quote

I partenopei giocheranno con l'obiettivo chiaro di conquistare i tre punti per accorciare le distanze dall’Inter capolista. Considerando la solidità difensiva degli azzurri e le difficoltà offensive del Monza,

Quote Monza-Napoli Over/Under

Il nostro Pronostico Monza-Napoli Gol Sì/No

Negli ultimi cinque precedenti, in ben quattro occasioni si è verificato il segno No Goal. Nelle ultime tre partite disputate dal Monza, in due occasioni si è verificato il segno No Goal. Il Napoli arriva alla sfida con la miglior difesa.

Le quote per l’Over 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l’Under, indicando una maggiore probabilità di una partita con parecchi gol. Di seguito vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Monza-Napoli senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Monza-Napoli tra diversi bookies:



Monza Napoli: i precedenti

Statistiche Monza Napoli

Il Monza ha perso le ultime tre partite disputate.

Il Napoli non perde da ben sei partite.

Nelle ultime 5 partite disputate, in ben 4 occasioni il Napoli è passato in vantaggio.

Nelle ultime sei partite, il Napoli si è visto estrarre sempre meno di cinque cartellini.

Le probabili formazioni Monza-Napoli

Monza (3-5-2) Napoli (4-3-3) Turati Meret Pedro Pereira Di Lorenzo Palacios R. Marin A. Carboni Rrahmani Birindelli Oliveira Akpa Akpro McTominay Urbanski Lobotka Bianco Anguissa Ciurria Politano Mota Lukaku Caprari Neres All. Nesta All. Conte Ultimo aggiornamento: 17 aprile

Nel complesso delle 17 sfide disputate tra le due squadre, il bilancio pende chiaramente dalla parte del Napoli, che ha ottenuto 8 vittorie contro le 3 del Monza, mentre i pareggi sono stati 6. L’ultimo confronto risale alla 6ª giornata di questo campionato, quando la formazione guidata da Antonio Conte si è imposta con un secco 2-0, confermando la propria superiorità nei precedenti recenti.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Monza-Napoli, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse