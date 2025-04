Parma-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Parma Juventus + maggiorate ed esclusive

Lunedì 21 aprile, alle ore 20:45, la Juventus sarà ospite del Parma. I gialloblù arrivano da uno 0-0 a reti bianche, mentre i bianconeri si presentano forti della vittoria per 2-1 contro il Lecce.Dall’analisi delle quote attualmente disponibili, la Juventus risulta nettamente favorita per il successo finale, con una quota media intorno a 1.75. Decisamente più alta quella del Parma, fissata a 5, a conferma del buon momento dei bianconeri sotto la guida di Igor Tudor.

Il nostro Pronostico Parma Juve sul vincente

A mio avviso, la Juventus non dovrebbe incontrare particolari difficoltà contro il Parma. La squadra guidata da Tudor è motivata e determinata a conquistare i tre punti per restare agganciata alla corsa Champions. Tuttavia, i bianconeri dovranno restare concentrati fino al fischio finale: il Parma è ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere e scenderà in campo con grande grinta, pronto a vendere cara la pelle pur di strappare punti preziosi. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Parma Juventus? Ecco le quote

In vista del match di campionato tra Parma e Juve, ci si aspetta una sfida combattuta e caratterizzata da poche reti. La Juventus si presenta con un obiettivo ben preciso: conquistare i tre punti per restare saldamente in zona Champions League. Considerando il momento delle due squadre, i

Quote Parma Juve Over/Under

Il nostro Pronostico Parma-Juve Gol Sì/No

La Juve, specialmente sotto la gestione Tudor, sembra adottare una mentalità tattica molto attenta alla fase difensiva, spesso preferendo un approccio prudente, soprattutto in trasferta o in match da "gestire". Considerando l'alta posta in palio, la partita potrebbe essere 'bloccata' con le due squadre che presteranno maggiormente attenzione alla fase difensiva. Nelle ultime tre partite disputate dal Parma, per due occasioni è uscito il No Gol.

La Juve, specialmente sotto la gestione Tudor, sembra adottare una mentalità tattica molto attenta alla fase difensiva, spesso preferendo un approccio prudente, soprattutto in trasferta o in match da "gestire". Considerando l'alta posta in palio, la partita potrebbe essere 'bloccata' con le due squadre che presteranno maggiormente attenzione alla fase difensiva. Nelle ultime tre partite disputate dal Parma, per due occasioni è uscito il No Gol.

Le quote per l'Under 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l'Over, segnale che si prospetta un match tattico e chiuso, con scarse probabilità di vedere molti gol. Di seguito vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Parma Juventus tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 33esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Parma Juventus: i precedenti

Statistiche Parma Juventus

La Juventus non perde da tre partite.

In ben 6 delle ultime 8 partite disputate dal Parma si è verificato il segno Under 2,5.

Il Parma non vince da ben 6 partite.

In 6 delle ultime 5 sfide disputate dalla Juventus, i 'bianconeri' hanno battuto meno di 11 corner.

Le probabili formazioni Parma Juve

Parma (3-5-2) Juventus (3-4-2-1) Suzuki Di Gregorio Leoni Kalulu Valenti Veiga Vogliacco Kelly Delprato N. Gonzalez Keita Locatelli Bernabé Thuram Sohm McKennie Valeri Koopmeiners Man Yildiz Bonny Vlahovic All. Chivu All. Tudor Ultimo aggiornamento: 18 aprile

Nel corso della storia, Parma e Juventus si sono affrontate ben 70 volte. Il bilancio sorride nettamente ai bianconeri, che hanno collezionato 38 vittorie contro le 13 dei gialloblù, mentre i pareggi sono stati 19. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale alla 10ª giornata di campionato e si è concluso con un combattuto 2-2.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Parma-Juve, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse