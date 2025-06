Portogallo-Spagna pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Portogallo-Spagna + maggiorate ed esclusive (Nations League)

Domenica 8 giugno, con fischio d’inizio alle ore 21:00, la Spagna del commissario tecnico Luis de la Fuente sfiderà il Portogallo di Roberto Martinez. L’Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà la sede della sfida, valevole per la finale di UEFA Nations League, che si preannuncia apertissima e combattuta. I portoghesi sono reduci dalla vittoria in rimonta con la Germania, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Francisco Conçeicao. La Spagna, invece, ha brillato con la Francia, vincendo una pazza gara per 5-4 grazie alla doppietta di Lamine Yamal. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Luis de la Fuente è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.90. La vittoria del Portogallo, invece, è quotata intorno a 3.80, a testimonianza delle difficoltà che potrebbero avere i lusitani nella finale dell’Allianz Arena. Prima di scoprire il nostro pronostico su Portogallo-Spagna, vi presentiamo la

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Portogallo-Spagna (Finale Nations League)

A mio avviso e tenendo in considerazione il trofeo in palio, la Spagna batterà il Portogallo. La nazionale di Luis de la Fuente è sicuramente una delle squadre più forti a livello mondiale e può contare su giocatori in formissima come Lamine Yamal e Pedri. La Roja vuole bissare il successo in Nations League nel 2022/23 e dar seguito alla vittoria di Euro 2024. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Portogallo-Spagna? Ecco le quote

Per Portogallo-Spagna ci aspettiamo una partita apertissima e combattuta, sicuramente anche con tanti gol. Da un lato, troviamo un Portogallo che si affida al giusto mix tra calciatori d’esperienza e giovani talentuosi. Dall’altro, invece, troviamo la Spagna che si affida al talento delle sue stelle, su tutte Lamine Yamal che è sicuramente il più decisivo in questo momento. Pertanto, i

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Portogallo-Spagna Over/Under

Il nostro Pronostico Portogallo-Spagna Goal Sì/No

Entrambe le squadre non faranno calcoli e giocheranno per segnare e vincere la UEFA Nations League per la seconda volta nella propria storia. In tutte le ultime cinque gare giocate, Portogallo e Spagna non sono riuscite a mantenere la porta inviolata. Entrambe le squadre faranno affidamento sulle proprie stelle: da una parte la freschezza di Lamine Yamal, dall’altra l’esperienza e i gol di Cristiano Ronaldo.

Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Ci aspettiamo una gara apertissima, con le due squadre che giocheranno a viso aperto per portare a casa il trofeo. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulla Finale di Nations League senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le compagini potrebbero trovare la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Goal No Goal di Portogallo-Spagna tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la Finale di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili:

Portogallo-Spagna: i precedenti

Statistiche Portogallo-Spagna

La Spagna è in striscia positiva e non perde da 19 gare.

In tutte le ultime sei gare giocate dalla Spagna si è registrato un Over 2,5.

In quattro delle ultime cinque sfide giocate dal Portogallo entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

In tutti gli ultimi otto incontri giocati, la Spagna è stata la prima squadra a segnare.

Le probabili formazioni di Portogallo-Spagna

Portogallo (4-3-3) Spagna (4-3-3) Diogo Costa Unai Simon Joao Neves Pedro Porro Ruben Dias Le Normand Gonçalo Inacio Huijsen Nuno Mendes Cucurella Bernardo Silva Merino Ruben Neves Zubimendi Bruno Fernandes Pedri Trincao Yamal P. Neto Oyarzabal Cristiano Ronaldo N. Williams All. Martinez All. De la Fuente Ultimo aggiornamento: 6 giugno

Spagna e Portogallo si sono sfidate 40 volte nella storia tra gare amichevoli e incontri ufficiali. Il bilancio sorride alla Spagna, che ha vinto 18 volte. La Spagna ha conquistato anche l’ultimo precedente, datato 27 settembre 2022, imponendosi 0-1 proprio in UEFA Nations League. Le vittorie del Portogallo sono sei. L’ultimo è arrivato in amichevole nella stagione 2010/11. I pareggi, invece, sono 16 e l’ultimo è datato 2022/23.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Portogallo Spagna, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse