Pronostico Real Madrid-Manchester City: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, il Real Madrid avrà la meglio nel match. La squadra di Ancelotti ha dimostrato una straordinaria capacità di mantenere la calma sotto pressione, affrontando le difficoltà con grande determinazione. Il Manchester City dovrà compiere un’impresa notevole per superare gli spagnoli e qualificarsi per gli Ottavi. Andrea Stefanetti

I padroni di casa arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Osasuna nell'ultimo turno di campionato, mentre gli ospiti hanno conquistato una netta vittoria per 4-0 contro il Newcastle. I padroni di casa potranno contare sul sostegno dello Stadio Bernabeu, mentre il Manchester City, chiamato a recuperare la sconfitta dell'andata, potrebbe essere più disposto a rischiare e ad adottare una strategia offensiva.

Quale sarà il risultato esatto di Real-City? Il parere dei bookies

Entrambe le squadre sono rinomate per la loro forza sia in attacco che in difesa, il che rende la sfida ancora più interessante. Tenendo conto del risultato dell'andata e di un'analisi accurata,. Betsson e Quigioco offrono la quota più alta per questa opzione, pari a 10, mentre Sisal si mostra un po' più cauta, fissandola a 9,50.

Real-City: i precedenti

Real Madrid-Manchester City: le probabili formazioni

Real Madrid e Manchester City si sono affrontate 13 volte, con il bilancio che pende a favore degli spagnoli, che vantano 5 vittorie contro le 4 degli inglesi e 4 pareggi. L'ultimo incontro risale a una settimana fa, durante la sfida di andata dei playoff, in cui la formazione di Ancelotti si è imposta per 2-3.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del ritorno dei Playoff di Coppa dei Campioni:



Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Ruden Dias, Ake, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Marmoush, Foden, Savinho; Haaland.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà visibile anche in Italia. Il match del Santiago Bernabéu sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche su Sky Sport. Gli spettatori potranno seguirlo sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252. Inoltre, l'incontro sarà accessibile in streaming su Sky GO e NOW TV.