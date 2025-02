Quanto guadagna il Milan dalla cessione di Calabria al Bologna

Getty Images

Nuova vita per Davide Calabria, che dopo tanti anni lascia il Milan tra le lacrime: il terzino classe '96 era entrato nelle giovanili rossonere quando aveva 11 anni, se ne va a 28 dopo più di dieci stagioni in Serie A alcune delle quali anche da capitano. Ora si resetta tutto e si riparte da zero:, negli accordi non sono previsti né diritto né obbligo di riscatto ma a fine stagione il giocatore sarà svincolato e non è escluso che possa firmare un nuovo contratto con i rossoblù se dovesse convincere in questi mesi.

- Da regolamento i giocatori in scadenza di contratto non possono traferirsi in altre squadre in prestito nel loro ultimo anno di contratto, se negli accordi è stato inserito riscatto (diritto o obbligo che sia), come successo con Zalewski che ha dovuto rinnovare per andare all'Inter in prestito con diritto; nel caso di Calabria, però, essendo un prestito secco il giocatore è potuto andare in prestito pur essendo in scadenza di contratto e

- Davide Calabria era emozionato e con gli occhi lucidi all'uscita dal cancello di Milanello, il terzino ha commentato così il suo addio ai rossoneri: "È difficile, mi mancherà tutto. Sono contento di quello che ho vissuto qua, porterò sempre con me ogni ricordo;. Le ultime ore sono state complicate, è come quando ti lasci con la moglie". In quelli che sono stati gli ultimi mesi di Calabria in rossonero, il terzino ha giocato 14 partite nella prima parte di stagione tra tutte le competizioni, delle quali 8 da titolare e le altre da subentrato. Anche un gol, arrivato a inizio dicembre scorso nel 6-1 contro il Sassuolo nell'ottavo di finale di Coppa Italia.