Quanto ha pagato il Como per Strefezza

Il Como piazza uno dei colpi più importanti in questa sessione di mercato in Serie B. Forse il migliore. Dal Lecce è in arrivo Gabriel Strefezza: l'operazione è in chiusura, mancano solo gli ultimi aspetti da sistemare tra i due club che stanno lavorando da giorni per venirsi incontro e trovare un'intesa. L'accordo è stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a 5 milioni di euro; una cifra importante per un club di Serie B, ma il Como è una società ambiziosa che punta alla promozione diretta in Serie A.



STREFEZZA E IL LECCE - Strefezza ha voglia di cambiare aria perché sente il bisogno di provare stimoli diversi e cercare un nuovo progetto. La categoria è relativa, l'importante è ripartire con l'entusiasmo e il sorriso col quale ha sempre affrontato ogni esperienza. Ultimamente non era più un giocatore centrale nel Lecce di D'aversa che gli preferisce altri giocatori, quest'anno ha fatto anche diverse panchine e quello che sta cercando è avere un po' più di continuità per dimostrare le sue qualità.



LA CLASSIFICA DEL COMO - In Serie A avevano fatto un sondaggio Fiorentina e Bologna, ma il Como ha convinto Strefezza presentandogli un progetto solido e concreto col quale ritornare su e costruire una squadra in grado di poter rimanere in Serie A. A metà stagione la squadra allenata da Cesc Fabregas è seconda a +1 sulla zona playoff, l'obiettivo è difendere quel secondo posto che a fine stagione vorrebbe dire promozione diretta. Per farlo serve una rosa all'altezza di qualità, Strefezza è stato il primo obiettivo del Como dopo aver provato a prendere Luka Romero che tanto piaceva all'allenatore.