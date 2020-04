Come racconta oggi Il Tempo, il Genoa vorrebbe riportare in Liguria Diego Perotti, in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2021. La Roma, tuttavia, vorrebbe inserire nella trattativa il classe '98 Andrea Pinamonti, accostato già in passato. Prima di chiudere per l'eventuale scambio, però, occorre l'ok dell'Inter, proprietaria del cartellino dell'attaccante italiano.