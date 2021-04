Chris Smalling, assediato dagli infortuni in questa stagione. è volato in Spagna per sottoporsi alla cura con i fattori di crescita con il luminare Cugat. Lo stesso che ha curato Dybala. La speranza è quella di migliorare la situazione del ginocchio che lo ha costretto a una stagione martoriata, per questo finale di campionato.