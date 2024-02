Sampdoria, Verre potrebbe tornare? I senatori chiedono il reintegro e Manfredi...

Una delle situazioni più paradossali degli ultimi tempi, in casa Sampdoria, è quella di Valerio Verre passato da titolare inamovibile di Andrea Pirlo - seppur senza mai garantire il rendimento che ci si attende da lui - a giocatore fuori rosa. Una situazione sgradita per l'allenatore che aveva rivelato esplicitamente di gradire un reintegro del giocatore: "Spero che tutto si aggiusti al più presto, certo che Verre sarebbe utile, è un patrimonio della Sampdoria e più siamo più opzioni di scelta ho" aveva detto il mister doriano.



Il nodo, ovviamente, è stato il mercato. La Samp voleva cedere il giocatore a gennaio, che però prima ha rifiutato di trasferirsi in Turchia all'Hatayspor, garantendo un risparmio a bilancio di 3 milioni, e poi a febbraio ha declinato l'altra proposta della società, che gli aveva proposto di rimodulare verso il basso il suo stipendio, attualmente in scadenza a giugno 2025. La Sampdoria proponeva una riduzione di 200.000 euro, in parte definitiva e in parte da 'spalmare' sulla prossima stagione, ma il calciatore ha rifiutato, e ciò ha fatto continuare il braccio di ferro con il club, che lo ha fatto allenare a parte senza convocarlo. La situazione, oltretutto, avrebbe anche irritato i procuratori del numero 10 blucerchiato.



Adesso però potrebbe arrivare una svolta nella vicenda, che sembrava vicina ad una soluzione già la settimana scorsa. Ora che Verre ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, si ipotizzava un suo reintegro già con il Brescia. La settimana scorsa all'Ac Hotel avevano provato a convincere Manfredi una rappresentanza di 'veterani' (Ravaglia, Kasami, Depaoli, Murru, Borini) per chiedere il reintegro: Si era ipotizzata un'apertura, scrive Il Secolo XIX, che però non era arrivata. I convocati erano stati diramati soltanto il sabato, ma ancora senza verre. Decisivo un ultimo incontro con il ds Mancini. La situazione si ripresenta uguale oggi: Manfredi è atteso a Genova, e proverà a sbloccare la situazione.