Mentre lasi dirige in maniera decisa su Dejan Stankovic , emergono retroscena in merito alla convulsa, frenetica giornata vissuta ieri dalla dirigenza blucerchiata, impegnata in un vero e proprio casting per la scelta dell'allenatore. Il primo candidato nella serie di colloqui milanesi con Lanna, Osti e Faggiano è stato Aurelio Andreazzoli, poi Stankovic, Daniele De Rossi, arrivato appositamente da Coverciano, e infineCurioso notare come, dei quattro allenatori menzionati, almeno tre fossero pallini di Massimo, che in passato aveva trattato proprio Stankovic e De Rossi, oltre a Sousa in altre sessioni di mercato. De Rossi, oltretutto, godeva del supporto della coppia Mancini-Vialli che recentemente hanno lavorato con lui in Nazionale.A lungo si è parlato anche di due ex Samp, ossia. D’Aversa non ha convinto tutto il board direttivo della Sampdoria, mentre Ranieri aveva lanciato in maniera esplicita la sua candidatura: “Sono riconoscente alla Sampdoria, tornerei di corsa” aveva detto, come riportato da Il Secolo XIX., quindi, sarebbe stato un problema relativo, con l’ex Leicester pronto ad accettare un ingaggio sostenibile per la società. Il suo nome, però, non ha messo d’accordo tutti. In particolare, pare, Ferrero. I due si erano lasciati con qualche strascico, e