Dopo un'esperienza non troppo fortunata al Torino, Federico Bonazzoli è tornato alla Sampdoria, ma il suo destino potrebbe essere lontano da Genova. L'attacco blucerchiato è attualmente saturo di giocatori, e Faggiano sarà chiamato a piazzare alcuni degli esuberi. Sull'ex Inter si è mossa recentemente in maniera convinta la Salernitana, alla caccia di una punta, ma adesso sussiste il nodo legato alla formula del trasferimento.



Secondo Tuttosport la cessione a titolo definitivo è un'ipotesi più lontana. Più facile, attualmente, impostare una trattativa sulla base di un prestito, magari con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A. Incertezza anche sulle cifre: vanno ancora discusse, e il Doria punterebbe a incassare subito qualcosa dalla cessione di Bonazzoli.