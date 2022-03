Come noto, l’ambientamento di Vladyslava Genova non è semplice. L’attaccante arrivato a gennaio alladall’Ucraina, oltre alle difficoltà e alle ansie legate alla guerra appena esplosa nel suo paese, con il padre e il fratello arruolati nell'esercito, deve affrontare anche lo scoglio dell’ambientamento in Italia e le complicazioni legate alla lingua.Supryaga ha potuto contare sulla vicinanza dei compagni, in particolare diLa società poi fa sapere Il Secolo XIX gli ha messo a disposizione un, Oleh Sahaydak (che oltretutto presiede l'associazione "Pokrova" che assiste gli ucraini in Liguria). L’interprete lo assiste a volte anche durante le sedute al Mugnaini, e sta iniziando ad apprendere le prime parole in italiano.Una buona notizia, nel complesso momento di Supryaga, è rappresentato dal recupero del regazzo. Ieri il giocatore èdopo aver smaltito la leggera distorsione alla caviglia destra patita nelle scorse settimane, e ha messo nel mirino il ritorno in campo dopo i primi, complessi minuti di esordio con il Sassuolo.