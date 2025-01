Scozia-Italia pronostico e quote rugby, chi vincerà il match? Il parere dei bookies

* Quote sottoposte a variazioni.

Pronostico Scozia-Italia: confronto quote e il parere dei bookies sul match del Sei Nazioni

Penso che la Scozia abbia buone possibilità di vincere questo incontro. Con una forma recente positiva, gli scozzesi sono determinati a iniziare al meglio il Sei Nazioni. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il grande evento del rugby sta per arrivare! Il primo turno del Sei Nazioni vedrà la Scozia affrontare l’Italia sabato 1 febbraio. Prima di rivelare il mio pronostico per la partita e le opinioni dei bookmaker sul match, ecco tre quote suggerite dai nostri esperti:Gli scozzesi stanno vivendo un ottimo periodo di forma, con sette vittorie nelle ultime otto partite disputate, il che la rende una delle Nazionali più temibili in questo momento. Dall'altra parte, l'Italia arriva con la voglia di riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo match, cercando di sfruttare al meglio le proprie forze per sfidare una delle compagini più solide del torneo.Prima di visionare il secondo mio pronostico su Scozia-Italia del Sei Nazioni, ecco tre approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul prestigioso torneo di Rugby:

Scozia-Italia, quale sarà il tempo con più punti? Il parere dei bookies

Quella tra Scozia e Italia si preannuncia come una partita fondamentale per iniziare al meglio il Sei Nazioni. Entrambe le squadre avranno la voglia di partire con il piede giusto, e sicuramente non mancheranno emozioni e sorprese. Secondo i bookmaker, il primo tempo sarà il periodo in cui verranno segnati più punti. La quota più alta per questa previsione è offerta da Bwin, con un valore di 2, seguita da GoldBet a 1,94 e Betsson a 1,93.

Scozia Italia: i precedenti

Dove vedere Scozia-Italia del Sei Nazioni

Le due squadre si sono sfidate 11 volte nella loro storia, con la Scozia che ha vinto in 10 occasioni e l'Italia in una sola. L'ultimo incontro, risalente a marzo 2024, ha visto l'Italia trionfare in maniera sorprendente con un punteggio di 31-29, in un match emozionante e ricco di colpi di scena.Nel 2025, in Italia, le partite del Sei Nazioni di rugby maschile (tra cui anche Scozia-Italia) saranno trasmesse in diretta satellitare sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV. Inoltre, gli incontri che vedranno protagonista la squadra italiana saranno visibili gratuitamente in TV sui canali RAI, così che tutti i tifosi possano seguire le emozioni della competizione.