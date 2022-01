Laaspetta ancora l’per Stefano. Le impressioni non sono buone a Genova, sponda blucerchiata, ma la dirigenza di Corte Lambruschini tenterà, nel week-end, di approfondire la questione legata al centrocampista per portarlo a Bogliasco. L’approdo al Mugnaini del giocatore, però, dipenderà da parecchie variabili.Mercoledì, nel tardo pomeriggio, la società ligure era convinta di avere in mano Sensi. L’opera di convincimento, iniziata un paio di settimane prima, aveva coinvolto la Samp ad ogni livello, dalla società fino ai giocatori, ed eraSensi era stato chiamato dall’ex compagno Candreva , e pare ci sia stata pure una telefonata da parte dell’allenatore Marco Giampaolo per spiegargli la sua idea e la centralità che avrebbe avuto nella seconda parte di stagione. Alla fine, il pressing doriano aveva avuto la meglio, e l’affare era praticamente impacchettato. Almeno sino a Inter-Empoli.Il ripensamento dell’Inter ha duplice motivazione. Inzaghi è rimasto colpito dalla prestazione di Sensi che, se recuperato dal punto di vista fisico può rappresentare un tassello importante nel reparto nerazzurro. La seconda valutazione alla base della frenata riguarda la condizione di Correa: oggi ci saranno gli esami per l’argentino,, e avere l’ex Sassuolo gli consentirebbe di sostituire, almeno parzialmente, l’attaccante infortunato.I Campioni d’Italia hanno deciso di affrontare la partita con il Venezia facendo affidamento su Sensi. Dalla sponda Samp,, anche perché Inter-Venezia è a rischio, a causa delle numerose positività lagunari, e in caso saltasse il match, considerando la pausa, l’Inter tornerebbe in campo soltanto il 6 marzo. Per quella data, Correa potrebbe pure essere recuperato, se gli esami daranno esito positivo, o Marotta potrebbe essersi mosso sul mercato per sostituirlo.Il Doria non ritiene l’operazione sfumata, ma si sta muovendo per proporre a Giampaolo delle eventuali alternative. La dead line è fissata per lunedì. A quel punto, è attesa una risposta decisiva alla vicenda.