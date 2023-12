La Serie A torna in campo per la 18esima giornata di campionato, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. Si parte venerdì con quattro anticipi: alle ore 18.30 il Monza fa visita al Napoli campione d'Italia senza gli squalificati Politano e Osimhen, mentre la Fiorentina riceve il Torino; poi alle 20.45 la Lazio ospita il Frosinone e l'Inter prima in classifica è impegnata sul campo del Genoa con l'obiettivo di vincere per laurearsi campione d'inverno con un turno d'anticipo.



Sabato alle ore 12.30 l'Atalanta gioca in casa col Lecce. Alle 15 turni interni anche per Cagliari e Udinese rispettivamente contro Empoli e Bologna. Alle ore 18 Pioli si gioca la panchina del Milan contro il Sassuolo a San Siro, mentre la Salernitana ultima in classifica fa visita al Verona. Alle ore 20.45 si chiude con il posticipo tra Juventus e Roma.



IL PROGRAMMA

Venerdì 29 dicembre

18.30 Fiorentina-Torino (Dazn)

18.30 Napoli-Monza (Dazn)

20.45 Genoa-Inter (Dazn)

20.45 Lazio-Frosinone (Dazn e Sky)

Sabato 30 dicembre

12.30 Atalanta-Lecce (Dazn)

15.00 Cagliari-Empoli (Dazn e Sky)

15.00 Udinese-Bologna (Dazn)

18.00 Milan-Sassuolo (Dazn e Sky)

18.00 Verona-Salernitana (Dazn)

20.45 Juventus-Roma (Dazn).



