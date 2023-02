(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 21esima giornata di campionato in, la seconda nel girone di ritorno, dopo Cremonese-Lecce (LEGGI QUI) I neroverdi cercano continuità dopo il 5-2 rifilato al Milan a San Siro e migliorare la propria posizione di classifica, visto che sono quintultimi a quota 20. Con ben 18 punti in meno dei bergamaschi, quarti e reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter.Arbitra Marcenaro, assistito da Meli e Peretti, con Baroni quarto uomo, Nasca e Camplone al Var.Senza gli indisponibili Mulder, Toljan e Pinamonti,(arrivato dall'Atalanta) ma non Bajrami (arrivato dall'Empoli), confermando Defrel al centro del tridente d'attacco con Berardi e Laurentié.Dall'altra parte, ancora privo degli infortunati Palomino e Zappacosta,e avanzando Koopmeiners sulla trequarti con Lookman dietro alla punta centrale Hojlund, che oggi compie 20 anni.Nel prossimo turno l'Atalanta gioca uno scontro diretto per la Champions League sul campo della Lazio sabato sera, domenica all'ora di pranzo il Sassuolo fa visita all'Udinese.SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Lookman; Hojlund.