Alla vigilia della gara contro il Parma, l'allenatore della Spal Di Biagio ha parlato oggi al sito ufficiale: "​Saranno indisponibili gli infortunati Dabo e Di Francesco oltre allo squalificato Strefezza. Cerri sta sempre meglio, naturalmente non è pronto per partire dall’inizio, ma può essere utile a partita in corso. Stiamo calmi con lui, viene da un infortunio serio. Fares sta molto bene, è uno dei più in forma che abbiamo e ha bisogno di giocare, è in grandissima forma e sta capendo tutto quello che gli dico. D’Alessandro è importante e lo sarà nelle prossime gare, non ha la condizione per ovvi motivi, ma può diventare un’arma efficace a partita in corso. C’è poco da ridere per la situazione, non è bella, sportivamente parlando è veramente brutta e preoccupante. Il campo a volte non ci fa pensare a quello che succede all’esterno, anche qui vicino, vediamo cosa succede e speriamo in bene, non è bello”.