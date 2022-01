Il primo acquisto del Torino nella sessione invernale di calciomercato potrebbe essere Mohamed Fares: la società granata ha già l'accordo con la Lazio e con lo stesso giocatore ma attende l'ok definitivo del Genoa (squadra alla quale è al momento in prestito) per lasciar partire il giocatore.



Nel caso in cui la trattativa con Fares dovesse concretizzarsi, il Torino lascerebbe partire Ola Aina: per il terzino, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, ci sono stati dei sondaggi dall'Inghilterra. E' in particolare il Leeds a essere interessato a lui.