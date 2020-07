. La seconda metà della stagione è stata di assoluto livello per l'attaccante brasiliano, cinque gol e due assist che hanno rilanciato l'e acceso il mercato nonostante l'arrivo solo a gennaio dall'per. A distanza di soli sei mesi, il suo valore è più che raddoppiato ma questo non spaventa le pretendenti che continuano ad aumentare. Per prima l'Inter, da maggio attivamente sulle sue tracce , ora nuove sirene arrivano dalla Francia: il, riferiscono Globoesporte e UOL, ha messo gli occhi su di lui ed effettuato i primi sondaggi.: i dubbi di Cunha sono relativi allo spazio che troverebbe a Parigi e, per questo,, con cui confiderebbe di avere maggior risalto.- Un gradimento da parte del giocatore che fa piacere all'Inter, non sufficiente però per dare un'accelerata ai piani dei nerazzurri.che Marotta e Ausilio punterebbero ad abbassare facendo leva sui buoni rapporti con la dirigenza tedesca (suggellati dall'affare Lazaro della scorsa estate) e sulla possibilità di inserire qualche contropartita. Serve comunque un investimento importante, per questo le valutazioni della società milanese dipendono molto anche dagli altri movimenti del reparto offensivo,: ilnon molla la presa sul Toro, Marotta lavora con loper trattenere El Niño Maravilla, questa volta a titolo definitivo visto il rifiuto dei Red Devils a un nuovo prestito. Definite queste due situazioni, l'Inter avrà chiare strategie e budget per l'attacco. E sulla lista degli osservati speciali, il nome di Cunha resta cerchiato in rosso.