Andrea Cistana torna ad essere un'idea per l'Udinese che in tempi non sospetti lo aveva cercato e che ora è pronta a tornare alla carica. Il suo agente Davide Lippi lo vuole spingere verso la Serie A e i friulani potrebbero essere una soluzione. Anche la Fiorentina resta pacatamente interessata. A riportarlo è Il Messaggero Veneto.