Una sola domanda: al Milan chi comanda?

, più di qualunque altra e più di qualunque questione di campo tra le tante che sono alla base del disastroso periodo attraversato dalla squadra di Sergio Conceiçao,– non inquadrabile nell'organigramma del club rossonero –Partner in affari di Gerry Cardinale e consulente, per conto di RedBird, sul mondo Milan a 360°. Il quesito è rimasto inevaso per parecchio tempo e le vicende – e le parole – degli ultimi giorni e delle ultime ore non solo non hanno contribuito a fare chiarezza, ma hanno addirittura la sensazione di confusione che aleggia attorno al club di via Aldo Rossi.A più riprese, nel corso di questa complicatissima stagione,, dalle semplici questioni di campo alle decisioni comunicative, passando anche per il marketing. Se la 2024/2025 può essere considerata come quella dell'inserimento, graduale ma sempre più concreto ed invasivo (dopo i 6 mesi di osservazione da dicembre a giugno 2024),che colmi il vuoto generato dall'allontanamento di Maldini e Massara e dalla gestione descritta come collegiale delle ultime quattro finestre di mercato e della quotidianità dello spogliatoio e di Milanello. Gli incontri con Fabio Paratici e Igli Tare vanno per l'appunto in questa direzione, a rivendicare il proprio ruolo apicale nella struttura, pur non essendo formalmente un dirigente del Milan.Passano poche ore dalle indiscrezioni sul futuro ds eUfficialmente per rispondere alla forte contestazione da parte della tifoseria e offrire la versione dei fatti da parte della società, maAssumendosi, da una parte, una fetta delle responsabilità per gli errori e le scelte rivelatesi poco lungimiranti nel corso della stagione, puntualizzando dall'altra che, in quanto massima espressione nell'organigramma del club,Come avverrebbe in una qualsiasi struttura aziendale.A livello di sensazioni,– anche e soprattutto in considerazione dei suoi lunghi trascorsi di calciatore – e indirizza le strategie su acquisti, cessioni e allenatori;La sorprendente gestione dell'ultimo mercato di gennaio, in totale discontinuità con quello dell'estate precedente – e non soltanto – sembra alimentare l'idea di una serie di contraddizioni non ancora risolte all'interno del Milan, che conducono poi alla domanda. Chi è che comanda?