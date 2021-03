LA PARTITA

Un poker che vale la qualificazione.Per i ragazzi di Nicolato è stata poco più di una passeggiata,L'attaccante del Valencia è il grande protagonista della serata: prima sbaglia un secondo penalty che si conquista (parata di Vekic),infine si vede togliere la gioia della tripletta, in due occasioni, da uno straordinario Vekic.. Per l'Italia è la sesta espulsione del torneo (compreso Gabbia nel post match contro la Repubblica Ceca). Nel finale Carnesecchi si esalta su un colpo di testa di Stojinović e l'esordiente Colombo calcia su Vekic la palla del 5-0.Nell'altra sfida della serata la Spagna batte 2-0 la Repubblica Ceca,(domani è in programma l'ultima giornata, il Portogallo guida con 6 punti, 3 in più di Croazia e Svizzera).10' Maggiore (I), 19' Raspadori (I), 25' rig. e 50' Cutrone (I)tiro da fuori di Elsnik, palla deviata in conrer dalla difesa​Vekic respinge un tiro da fuori di Pobega, sulla ribattuta della difesa c'è Maggiore che incrocia il sinistro e porta avanti gli Azzurrini!gran palla in verticale di Ranieri per Raspadori, che parte in posizione regolare, si infila in area di rigore e batte Vekic. Terzo gol in azzurro per l'attaccante del Sassuolo.fallo di ​Zaletel su Frattesi in area di rigore, Cutrone trasforma il penalty. Vekic va dalla parte giusta, ma non basta.Matko scappa via a Gabbia, prova a piazzare il destro ma Carnesecchi di piede mette in corner: Vekic stende Cutrone, l'attaccante del Valencia torna sul dischetto, calcia a incrociare, ma trova la respinta del portiere.: Gli Azzurrini battono velocemente un calcio di punizione, palla che arriva dalle parti di Cutrone che da una ventina di metri disegna una traiettoria super che batte il portiere sloveno.Cerin si gira velocemente e calcia, palla che non esce di molto alla sinistra di CarnesecchiMedved scappa via a sinistra, cross tagliato che non trova nessuno sul secondo paloCross basso di Zappa per Cutrone che non riesce a spingere in porta il 5-0, calciando su Vekic.altro gran cross di Zappa per Cutrone, che di testa impegna Vekic.: dopo il rosso contro la Repubblica Ceca, il difensore dello Spezia deve lasciare il campo anticipatamente ancora per un doppio giallo. Punito con la seconda ammonizione un fallo su ​Matko.grande parata di Carnesecchi, che alza un colpo di testa di Stojinović​.Colombo calcia su Vekic il possibile 5-0.Frabotta, che era diffidato, spinge un avversario e si prende un giallo inutile.