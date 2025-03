Quote vincente Milano Sanremo 2025: percorso e pronostico sui favoriti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Milano Sanremo, le scommesse sui favoriti

Manca sempre meno all'inizio della "Classicissima" e per l'occasione i bookies hanno pubblicato le quote vincente Milano Sanremo. Prima di entrare nel vivo dell'approfondimento, ecco la comparazione quote tra i due favoriti al trionfo: Pocagar e Van der Poel. Pogacar, grazie alla sua straordinaria condizione fisica e alle sue doti nelle salite, è visto da molti come il ciclista più versatile per affrontare un percorso che, pur non essendo molto montagnoso, richiede resistenza e la capacità di mantenere un ritmo elevato nelle fasi cruciali. D'altra parte, Van der Poel, con la sua potenza e la sua abilità nelle gare più esplosive, potrebbe essere determinante nelle fasi finali, soprattutto in uno sprint. Oltre a Pogacar e Van der Poel ci sono altri ciclisti che possono concorrere per la "Classicissima" tra cui Jasper Philipsen e Mads Pedersen.

Percorso Milano Sanremo 2025

Dove scommettere sulla Milano-Sanremo di Ciclismo

Come nella scorsa edizione,, una scelta che ha ormai consolidato la città lombarda come punto di partenza per la storica corsa. I ciclisti si preparano ad affrontare un percorso lungo 289 chilometri, che si snoda attraverso la pianura e le colline liguri, presentando diverse difficoltà. Le principali insidie del tracciato sono rappresentate dalla Cipressa e dal Poggio, due salite emblematiche che, pur non essendo particolarmente lunghe o ripide, si rivelano cruciali per selezionare il gruppo di testa. Questi passaggi decisivi avvengono a poche decine di chilometri dall’arrivo a Sanremo, rendendo la corsa particolarmente imprevedibile.Il ciclismo è uno degli sport più amati in Italia, con una copertura completa sulle principali piattaforme di scommesse per le grandi corse. Per aiutarvi a scegliere le migliori piattaforme su cui puntare sulla famosa Classicissima di Primavera, abbiamo preparato una lista di siti scommesse che si distinguono per quote competitive sul ciclismo, bonus scommesse allettanti e la loro affidabilità come brand.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle scommesse pre-match sportive.

Chi vince la Milano Sanremo? Il pronostico del nostro esperto

Secondo me, la Milano-Sanremo 2025 potrebbe essere una sfida tra Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar. Van der Poel ha dimostrato di avere la potenza e la versatilità per affrontare la lunga distanza e le salite, mentre Pogacar, con la sua abilità in salita e la gestione impeccabile delle gare, potrebbe fare la differenza se la corsa si accorcia su uno degli ultimi strappi. Per l'occasione consiglio di puntare su Pogacar. Andrea Stefanetti

Alla vigilia della Classicissima di Primavera, abbiamo chiesto al nostro esperto pronosticatore chi sarà il vincitore della Milano-Sanremo. Di seguito, ecco la sua risposta:

FAQ Scommesse Milano-Sanremo

Si può effettuare una schedina sulla Milano Sanremo?

Alcuni operatori, prima dell'inizio corsa, potrebbero inserire le quote Testa a Testa sulla Milano Sanremo. In quel caso si potrebbero comporre delle schedine.

Chi è il favorito della Milano Sanremo?

Il favorito della Milano Sanremo 2025 è Tadej Pogačar, che presenta una quota media pari a 3.00.

Chi ha vinto la Milano Sanremo dello scorso anno?

La 115ª edizione della Milano-Sanremo, che si è svolta il 16 marzo 2024, ha visto la vittoria del ciclista belga Jasper Philipsen.

Quando è in programma la Milano-Sanremo 2025?

L'edizione 116 della Milano Sanremo è in programma sabato 22 marzo 2025.