Quote vincente Parigi-Roubaix 2025: percorso e pronostico sui favoriti

Quote vincente Parigi-Roubaix, le scommesse sui favoriti

A pochi giorni dal Giro delle Fiandre, gli appassionati di ciclismo si preparano a vivere l'emozione della Parigi-Roubaix, considerata la regina delle Classiche. In questo approfondimento esamineremo le opinioni dei bookmaker sui principali candidati alla vittoria, il percorso della corsa e il pronostico del nostro esperto. Prima di entrare nel vivo dell'articolo, diamo uno sguardo alle: Van der Poel e Pogacar.Analizzando quote vincente Parigi-Roubaix 2025 di tre differenti operatori, si nota chiaramente che. Tadej Pogacar però, fresco vincitore del Giro delle Fiandre, si trova poco distante dal ciclista olandese, con quote che lo collocano tra i favoriti al trionfo. Chi vincerà la terza Monumento dell'anno? In seguito analizzeremo l'intera lavagna quote sui favoriti secondo i bookies.Oltre a Van der Poel e Pogacar, ci sono altri atleti che potrebbero essere protagonisti nella nota corsa monumento tra cui Van Aert, Philipsen e Pedersen. Di seguito, un confronto delleofferto da tre diversi operatori:

Percorso Parigi-Roubaix 2025

Dove scommettere su Parigi-Roubaix di Ciclismo

Il percorso della gara maschile di Parigi-Roubaix 2025 seguirà la tradizionale partenza da Compiègne, a nord di Parigi, con arrivo nel velodromo di Roubaix. Rispetto alla passata edizione, la novità principale è l'incremento dei tratti in pavé, che arriva a 55,3 km totali. Le modifiche più rilevanti rispetto al 2024 riguardano l'avvicinamento alla Foresta di Arenberg: infatti, a circa 35 km da essa, è stato aggiunto un breve anello che include due nuovi settori che si sviluppano intorno al comune di Quérénaing. Per quanto riguarda la difficoltà dei settori, sono tre quelli contrassegnati con il massimo livello di difficoltà, ovvero le 5 stelle: la celeberrima Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle e Carrefour de l'Arbre.Il ciclismo è uno degli sport più amati in Italia, con una grande attenzione da parte delle principali piattaforme di scommesse, soprattutto in occasione delle grandi corse. Se volete puntare sulla celebre Classicissima francese, abbiamo selezionato per voi i migliori siti di scommesse , noti per le quote competitive sul ciclismo, i welcome bonus allettanti e la solida reputazione come punti di riferimento nel settore del betting.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle puntate pre-match sulle principali competizioni sportive.

Chi vince la Parigi-Roubaix 2025? Il pronostico del nostro esperto

A mio giudizio, Van Aert può vincere Parigi-Roubaix 2025 in quanto, pur partendo come sfavorito rispetto a Pogacar e Van der Poel, ha dimostrato in più occasioni di avere le caratteristiche ideali per primeggiare nella "Regina delle Classiche". La sua forza fisica, unita a una tecnica eccellente nelle situazioni di pavé e nelle difficoltà di corsa, lo pone come uno dei principali candidati alla vittoria della corsa. Andrea Stefanetti

In vista di una delle più prestigiose gare della stagione, abbiamo consultato il nostro esperto di pronostici per scoprire chi sarà il vincitore della Parigi-Roubaix 2025. Ecco cosa ci ha risposto:

FAQ Scommesse Parigi-Roubaix

Si può effettuare una schedina sulla Parigi-Roubaix 2025?

Alcuni bookmakes, prima dell'inizio corsa, potrebbero inserire le quote Testa a Testa sulla Classica Parigi-Roubaix 2025. In quel caso si potrebbero comporre delle schedine. In queste scommesse, i corridori vengono messi in confronto diretto tra loro, e la scommessa consiste nel prevedere chi arriverà prima tra i due.

Chi è il favorito della Parigi Roubaix ?

Il favorito del Parigi Roubaix 2025 è Van der Poel, che presenta una quota media pari a 2.75.

Chi ha vinto la Parigi-Roubaix dello scorso anno?

La 121ª edizione della Paris-Roubaix, che si è svolta il 7 aprile 2024, ha visto la vittoria del ciclista olandese Mathieu van der Poel che ha completato il percorso in 5 ore 25 minuti e 58 secondi, precedendo Philipsen e Pedersen.

Quando è in programma la corsa Parigi-Roubaix 2025?

L'edizione 122 della Paris-Roubaix è in programma domenica 13 aprile 2025.