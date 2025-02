Betpassion è una piattaforma italiana di gioco online che fa parte del gruppo Microgame, una realtà ben radicata nel settore. L'offerta spazia tra scommesse sportive, casinò, poker, bingo e lotterie, con un'attenzione particolare al betting. Noi della redazione di Calciomercato.com abbiamo analizzato a fondo la piattaforma per valutarne pregi e difetti. Dalla navigabilità del sito alla qualità delle quote, passando per i bonus di benvenuto e l'affidabilità del servizio clienti, ogni dettaglio è stato esaminato. Questa recensione fornirà un quadro chiaro e imparziale su cosa aspettarsi da Betpassion.

● ● ●

Il nostro riscontro su Betpassion

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Il voto complessivo di questa recensione Betpassion riflette un’esperienza più che discreta, con punti di forza rintracciabili soprattutto nei mercati delle scommesse sportive e nelle quote, ma anche alcuni limiti nel servizio clienti e nei bonus, disponibili solo tramite PVR (Punto Vendita Ricarica). Rispetto alla concorrenza, il payout sulle scommesse è competitivo (97-98%), ma l’assenza del live streaming penalizza l’esperienza utente.

● ● ●

Recensioni Betpassion sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Ilè accessibile solo registrandosi in un Punto Vendita Ricarica (PVR). Offre una freebet pari al 50% della prima scommessa fino a 50 euro, valida su eventi con quota minima 2.00. Il casinò propone un bonus senza deposito di 140 euro più 1.200 free spin distribuiti in 7 giorni, con requisito di puntata 100x. Il principale limite è il metodo di accesso, poiché molti operatori offrono bonus online senza vincoli fisici.

● ● ●

Il bonus di Betpassion a confronto

Rispetto ad altri operatori, l’offerta di benvenuto di Betpassion risulta meno vantaggiosa. Betsson offre fino a 100€ sul primo deposito, richiedendo almeno 5 eventi con quota minima di 1,50 per evento. Elabet, invece, propone un bonus fino a 1.000€ in freebet, con vincolo di giocate multiple di almeno 5 eventi a quota 1,80.



Betpassion limita il bonus scommesse a una freebet del 50% della prima scommessa fino a 50€, disponibile solo tramite PVR. Questo vincolo lo rende meno accessibile rispetto a competitor che permettono la registrazione e l'accesso ai bonus direttamente online.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Betpassion

Per aprire un conto su Betpassion si hanno a disposizione due strade. La prima riguarda la registrazione in un punto fisico autorizzato, la seconda, invece, è la classica modalità online. Di seguito, la procedura passo-passo per effettuare la registrazione su Betpassion online:

Accedere al sito “betpassion.it”;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto, a destra del pulsante “Accedi”;

Compilare il modulo che si aprirà nella stessa finestra con l’inserimento di tutti i propri dati personali;

Sempre nella stessa pagina, è possibile scegliere le limitazioni sul deposito, in coerenza con la normativa targata ADM sul gioco responsabile;

Cliccare sul link ricevuto presso l’indirizzo mail inserito al momento della registrazione;

Inviare una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto) entro 30 giorni dalla data di registrazione.

Dopo avere eseguito questa procedura, sarete in grado di effettuare il primo deposito e iniziare a giocare su Betpassion.

● ● ●

Betpassion: recensioni sul palinsesto sportivo

L'offerta di Betpassion include tutti i principali campionati calcistici, oltre ad una ventina di sport diversi su cui scommettere, un numero di poco inferiore alla media dei bookmaker italiani.

Il payout sul calcio è elevato (97-98%), superiore a migliori siti scommesse come – ad esempio – Elabet. Tuttavia, rispetto a operatori come Planetwin365, l'assenza del live streaming e un'interfaccia meno intuitiva lo rendono meno competitivo se confrontato con la media dei principali bookmakers.

● ● ●

Il casinò Betpassion: oltre 2.200 giochi e 120 tavoli live

Il casinò di Betpassion offre un catalogo di oltre 2200 giochi, tra cui slot, roulette, blackjack e crash game. La sezione live include più di 120 tavoli con croupier in italiano, grazie ai provider Evolution Gaming e Playtech.



Il bonus senza deposito del casinò Betpassion prevede un requisito di puntata di 100x, un valore decisamente alto rispetto a quello applicato da altri operatori. Betsson, ad esempio, impone un rollover di 35x, mentre Elabet si attesta su 40x. Queste differenze rendono la conversione del bonus casinò di Betpassion più difficoltosa, limitando il potenziale guadagno rispetto alla concorrenza.



Considerando che molti utenti cercano promozioni facilmente sfruttabili, questa condizione potrebbe scoraggiare nuovi iscritti, specialmente se confrontata con le offerte più accessibili di Betsson ed Elabet.

● ● ●

Betpassion metodi di pagamento disponibili

Betpassion offre diversi metodi di pagamento per facilitare le transazioni degli utenti. Ecco una sintesi:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-2 giorni lavorativi Postepay €5.00 ​entro 24 ore Paypal €5.00 immediato Neteller €10.00 ​entro 24 ore Skrill €10.00 entro 24 ore Bonifico bancario €10.00 3-5 giorni lavorativi

Questi metodi garantiscono operazioni rapide e senza commissioni, assicurando un'esperienza di gioco fluida per tutti gli utenti.

● ● ●

Recensioni Betpassion: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di Calciomercato.com abbiamo testato Betpassion in ogni suo aspetto, valutandone pro e contro. Tra i punti di forza spiccano le alte quote sul calcio, con payout che arrivano fino al 98%, e un'ampia varietà di giochi nel casinò, con oltre 2200 titoli e un'ottima sezione live.



Tuttavia, non possiamo ignorare alcune criticità: i bonus di benvenuto sono accessibili solo tramite PVR, limitando la loro fruibilità rispetto a operatori come Betsson o Elabet, che offrono promozioni online senza restrizioni. Anche l'assenza del servizio streaming nella sezione scommesse live penalizza gli utenti che vogliono seguire gli eventi in tempo reale. Infine, il servizio clienti, attivo solo dalle 9:00 alle 21:00, risulta meno competitivo rispetto ad altri bookmaker che offrono assistenza h24.



In definitiva, Betpassion può essere un'ottima scelta per chi cerca quote elevate e un vasto palinsesto, ma presenta limiti che potrebbero rendere più attraenti altre piattaforme.

● ● ●

Domande Frequenti

Betpassion è sicuro?

Sì, come tutti i siti ADM, anche Betpassion (Concessione n. 15219) deve sottostare alle rigide normative italiane.

Perché scegliere Betpassion?

Per le quote molto competitive sul calcio (97-98%) e la vasta gamma di giochi da casinò.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betpassion?

Il primo aspetto sicuramente migliorabile riguarda la possibilità di accedere al bonus benvenuto scommesse anche online e non solo tramite PVR.